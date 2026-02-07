Junge Raser fuhren Rennen und verloren Autos

Jung und viel zu schnell: Zwei Autolenker mussten am Freitagabend nach wilder Raserei ihre Scheine abgeben, und ihre Autos gleich dazu. Besonders pikant: Der 17-Jährige war mit dem Mercedes-Benz seines Vaters und Probeführerschein unterwegs, die 21-Jährige mit dem BMW ihrer Mutter. Beide rasten nebeneinander her.
Zwei Zivilstreifen führten am Freitagabend im Bereich Leonding entlang der B1 schwerpunktmäßige Kontrollen durch. Dabei wurden zwei junge Fahrzeuglenker mit einer Überschreitung von jeweils 72 km/h in einer baustellenbedingten 50er-Zone – also mit 122 km/h – gemessen und angehalten.
Auto frisch zugelassen
Beide Autos rasten nebeneinander her – und direkt ins Radar. Eine 21-Jährige am Steuer des BMW 318 ihrer Mutter, der erst am selben Tag zugelassen worden war, und ein 17-jähriger Linzer, der den Mercedes-Benz CLA seines Vaters fuhr – noch dazu mit Probeführerschein.
Mit Probeschein im Mercedes
Beide jungen Lenker mussten sowohl ihre Führerscheine als auch die beiden Autos vorläufig abgeben. Nachdem beide Fahrzeuge aber nicht auf die Lenker, sondern ihre Eltern angemeldet sind, werden sie wohl zurückgegeben werden müssen.
