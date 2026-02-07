Junge Raser fuhren Rennen und verloren Autos

Jung und viel zu schnell: Zwei Autolenker mussten am Freitagabend nach wilder Raserei ihre Scheine abgeben, und ihre Autos gleich dazu. Besonders pikant: Der 17-Jährige war mit dem Mercedes-Benz seines Vaters und Probeführerschein unterwegs, die 21-Jährige mit dem BMW ihrer Mutter. Beide rasten nebeneinander her.