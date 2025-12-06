Legende Prohaska über WM-Gruppe: „Chance ist groß“

Jordanien feiert WM-Premiere

Unser Auftaktgegner Jordanien, erstmals bei einer WM dabei, ist die große Unbekannte. Es soll nicht überheblich klingen: Doch wollen wir weiterkommen, sind da drei Punkte auf jeden Fall Pflicht. Ein erfolgreicher Start in ein Turnier ist immer wichtig, das löst die anfängliche Verkrampfung, lässt ein Team optimistisch nach vorne blicken. Bleibt daher zu hoffen, dass wir im Juni 2026 gut aus den Startlöchern kommen werden.