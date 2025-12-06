Gewinnen Sie Einrichtungsgutscheine von Homeland

Vorteilswelt
06.12.2025 05:00
(Bild: Homeland)

Stilvolles Wohnen hat eine neue Adresse in Österreich. Seit diesem Herbst ist das Möbelhaus Homeland der Treffpunkt für Designliebhaber und Interior-Neulinge. Auf 12.000 Quadratmetern und drei Stockwerken können sich Kunden von mehr als 4.000 Möbeln und Accessoires internationaler und österreichischer Marken inspirieren lassen. Zusammen mit der „Krone“ können Sie nun einen von drei Gutscheinen von „Homeland“ im Wert von je 100 Euro gewinnen. 

Anspruchsvolles Design wird bei Homeland großgeschrieben. Italienische Designklassiker wie Saba Italia, Sangiacomo und Artemide reihen sich neben österreichischer Bettwäsche von Seibersdorf und skandinavischem Flair von Affari of Sweden, Ib Laursen und DAN-Form Denmark ein.

Vom Wohnzimmer bis Badezimmer alles dabei
Der umfangreiche Mix aus Marken und Stilrichtungen bietet Ideen für jeden Raum: Vom gemütlichen Wohnzimmer über die langersehnte Traumküche bis zum lauschigen Schlafzimmer. Ergänzt wird die hochwertige Markenauswahl durch die Eigenmarke von HOMELAND, die unter anderem Baumwollbettwäsche und handgefertigte Duftkerzen enthält.

(Bild: Wolfgang Meier)
(Bild: Wolfgang Meier)
(Bild: Wolfgang Meier)
(Bild: Wolfgang Meier)
(Bild: Wolfgang Meier)

Hinter Homeland steckt ein ganzheitlicher Ansatz aus Produktauswahl, Beratung und Inspiration. Die 80 sorgfältig ausgewählten Marken vereinen Qualität, hohe Designansprüche und Nachhaltigkeit. Viele Produkte stammen aus europäischer Fertigung und wurden aus langlebigem oder recyceltem Material hergestellt.

Stilvoll Weihnachten feiern mit einem Gutschein von Homeland
 Wer noch nach einem passenden Geschenk für seine Liebsten sucht, wird hier fündig: Die „Krone“ verlost zusammen mit Homeland rechtzeitig vor Weihnachten drei Geschenk-Gutscheine im Wert von je100 Euro. Ob in der Festzeit oder im neuen Jahr: Bei Homeland finden sich Möbel und Wohnaccessoires, durch hochwertige Materialien, klare Formen und nachhaltige Herstellung überzeugen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 13.12., 09:00 Uhr.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für Abonnenten des „Briefing“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

