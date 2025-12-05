Große Liebe und den Bürgermeistersessel gefunden

Vor drei Jahren ins Waldviertel gezogen

Der 31-Jährige kam vor fünf Jahren aus Oberösterreich ins Waldviertel, seit drei Jahren lebt er dort. „Wenn du mitarbeitest, wirst du super aufgenommen. Die Menschen sind mir sehr offen begegnet“, sagt Florian Hutter, der bei der Feuerwehr aktiv ist und auch beim Fußballverein mitspielt. Zudem engagiert er sich seit Jahren im Bezirk als Volkstanz- und Landjugendobmann und wurde im Herbst auch Stellvertreter des JVP-Obmannes.