Zwei Freunde im Dunkeln vom Traunstein gerettet

Zwei 22-Jährige aus Linz unternahmen am Donnerstag gemeinsam eine Bergtour auf den Traunstein in Gmunden. Für einen der beiden war es die erste Tour, der andere war vor etwa drei Wochen das erste Mal am Traunstein. Die Freunde begannen gegen 8.30 Uhr und stiegen über den südseitigen Mairalmsteig auf. Gegen 16 Uhr erreichten sie das Traunsteinhaus auf 1580 m Höhe, welches zu deren Überraschung nicht mehr geöffnet hatte, sondern sich bereits in der Winterpause befindet.