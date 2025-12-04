Österreich hat dritthöchste Teilzeitquote

Die Arbeitskräfteerhebung von Statistik Austria zeigt außerdem, dass deutlich mehr Frauen zwischen 55 und 64 Jahren erwerbstätig sind. Das hängt vor allem mit der schrittweisen Erhöhung des Pensionsantrittsalters zusammen. In diesem Jahr waren von Juli bis September 56,8 Prozent der Frauen dieser Arbeitsgruppe im Erwerbsleben, das ist ein Zuwachs von 4,7 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. „Im internationalen Vergleich ist die Erwerbsbeteiligung Älterer in Österreich aber nach wie vor unterdurchschnittlich“, sagte Lenk.