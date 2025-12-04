Österreichs Wirtschaft erholt sich moderat

Der Konsum in Österreich „schleiche dahin“, Export und Bau seien „rückläufig“, sagte Konjunkturforscher Marcus Scheiblecker. Es sei aber positiv, dass es der Industrie langsam besser gehe. Die Betriebe würden derzeit ihre Lagerbestände ausweiten und nicht merklich mehr verkaufen. Ende Oktober waren die Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher noch von einem BIP-Plus von 0,1 Prozent im dritten Quartal des Jahres ausgegangen. Der Aufbau der Lagerbestände hätte zusätzlichen Rückenwind gebracht.