Causa Pilnacek: Volksanwalt beklagt „Schikanen“

Vorgehen „außergewöhnlich“

„Das Verhalten des Innen- und des Justizministeriums ist schikanös und willkürlich“, betonte Luisser. Das Vorgehen sei auch insofern „außergewöhnlich“, als es etwa beim Terroranschlag in Wien keine derartigen Hürden gegeben habe. Auch andere Mitarbeiter in der Volksanwaltschaft könnten dies bestätigen. Luisser will nun mit den wenigen Unterlagen arbeiten, die die Volksanwaltschaft zur Verfügung hat, und kündigte weitere Neuigkeiten rund um den Jahreswechsel an. Ein „Schnellverfahren“ wie bei Untersuchungsausschüssen wäre hilfreich, appellierte er an den Gesetzgeber.