Ex-EU-Außenbeauftragte Mogherini tritt zurück

Ungereimtheiten mitten am politischen Zenit

Eine Sprecherin des EAD betonte, dass es in den Ermittlungen um frühere Mandate gehe. Das aktuelle Mandat unter der estnischen Außenbeauftragten Kaja Kallas läuft seit rund einem Jahr. Mogherinis Amtszeit als EU-Außenbeauftragte von 2014 bis 2019 fällt in den Zeitraum der mutmaßlichen Betrugsfälle, bevor sie 2020 ihre Tätigkeit als Rektorin des College of Europe aufnahm. Sannini war von 2021 bis 2024 Generalsekretär des EAD.