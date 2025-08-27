Österreicher gegen höheres Pensionsantrittsalter

Unterschiede je nach Lebenssituation

Laut der Umfrage hängen die politischen Einstellungen stark von der persönlichen Lebenssituation und dem Alter ab. Befragte unter 55 Jahren sind beispielsweise tendenziell gegen die Abschaffung der Bildungskarenz, Personen ab 55 Jahren dafür. Letztere würden sie selbst wohl nicht mehr nutzen, sagte Rohrer. Weitere solche Unterschiede gebe es bei der Arbeitszeitverkürzung, der geringeren Steuerbelastung auf Überstunden oder der Erhöhung des Pensionsantrittsalters. Hier variieren die Einstellungen nach Alter, Geschlecht oder Bildungsgrad.