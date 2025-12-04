Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Triumph in Östersund

„Er ist kein Mensch!“ Staunen über Premierensieger

Wintersport
04.12.2025 13:30
Johan-Olav Botn jubelt über seinen ersten Sieg.
Johan-Olav Botn jubelt über seinen ersten Sieg.(Bild: AFP/HANNA BRUNLOF)

Mit seinem Premierensieg beim ersten Weltcup-Einzelbewerb in Östersund hat der Norweger Johan-Olav Botn für Staunen gesorgt. „Botn ist eine Maschine. Er ist kein Mensch“, schwärmt Landsmann und Gesamtweltcupsieger Sturla Holm Laegreid.

0 Kommentare

Am Mittwochvormittag hatten Botn noch Halsschmerzen geplagt. „Ich dachte, die Saison wäre gelaufen und war total niedergeschlagen“, erzählte der 26-Jährige dem Sender NRK. Denn auch er weiß, dass er gute Leistungen abliefern muss, um seinen Weltcup-Platz im starken norwegischen Team zu behalten. Trotz der gesundheitlichen Probleme lief Botn wenig später dann das Rennen seines Lebens.

Johan-Olav Botn
Johan-Olav Botn(Bild: GEPA)

In Östersund feierte er über 20 km nach makellosem Schießen und Laufbestzeit 57,7 Sekunden vor dem ebenfalls fehlerfreien Martin Uldal (NOR) seinen ersten Sieg. 2,3 Sekunden hinter Uldal verhinderte der Schwede Sebastian Samuelsson vor Sivert Guttorm Bakken und Laegreid einen noch größeren Triumph für Norwegen. Simon Eder wurde 25.

Laegreid zieht den Hut
Sogar seine Teamkollegen versetzte Botn ins Staunen. „Er sagte, er habe ein bisschen Halsschmerzen und sei auf seinem Zimmer geblieben, aber dann schießt er 20 Treffer und ist der Schnellste. Es ist schwer zu sagen, woraus dieser Mann gemacht ist“, brachte es Laegreid auf den Punkt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.622 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
136.065 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
123.567 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Wintersport
Triumph in Östersund
„Er ist kein Mensch!“ Staunen über Premierensieger
Krone Plus Logo
Arvid Auner
Weg zu Olympia führt nur übers „falsche“ Snowboard
Erste Weltcup-Abfahrt
„Der Anspruch, den wir in Österreich haben müssen“
Ski-Weltcup im Ticker
Herren-Abfahrt in Beaver Creek ab 19 Uhr LIVE
Auch Zlatan dabei
Überraschende Olympia-Ehre für Alisha Lehmann

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf