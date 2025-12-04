„Er ist kein Mensch!“ Staunen über Premierensieger

Am Mittwochvormittag hatten Botn noch Halsschmerzen geplagt. „Ich dachte, die Saison wäre gelaufen und war total niedergeschlagen“, erzählte der 26-Jährige dem Sender NRK. Denn auch er weiß, dass er gute Leistungen abliefern muss, um seinen Weltcup-Platz im starken norwegischen Team zu behalten. Trotz der gesundheitlichen Probleme lief Botn wenig später dann das Rennen seines Lebens.