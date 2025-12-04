Frauen, bitte warten! Vatikan gegen Diakoninnen

Wie geht Papst Leo XIV. mit dem Ergebnis um?

Die Studien-Kommission unter Leitung des italienischen Kardinals Giuseppe Petrocchi war von Franziskus im Jahr 2020 eingesetzt worden, veröffentlichte damals aber kein Ergebnis. Im Zuge der Weltsynode von 2023 und 2024 wurde sie dann damit beauftragt, das heikle Thema außerhalb der Plenardebatten der Synode zu einer Klärung zu bringen. Offen ist, wie Papst Leo XIV. mit dem Ergebnis der Kommission umgeht.