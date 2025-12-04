Keine Zulassung
Frauen, bitte warten! Vatikan gegen Diakoninnen
Wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht hervorgeht, hat eine hochrangige Vatikan-Kommission gegen die Zulassung von Frauen zum Diakonat in der römisch-katholischen Kirche gestimmt. Es bleibt somit bei der Praxis des rein männlichen Klerus bestätigt.
Die Theologenkommission erklärte, dass historische Forschungen und theologische Untersuchungen „die Möglichkeit ausschließen“, Frauen derzeit zum Diakonat zuzulassen, empfahl jedoch weitere Studien zu dem Thema. Der auch an Papst Leo XIV. übermittelte Bericht stellte fest, dass die Einschätzung der Gruppe fundiert sei, aber „heute noch kein endgültiges Urteil formuliert werden kann“.
Kommissionen von Papst Franziskus installiert
Der verstorbene Papst Franziskus hatte zwei Kommissionen eingesetzt, um die Möglichkeit zu prüfen, Frauen als katholische Diakoninnen zuzulassen. Diakone sind – wie Priester – geweihte Amtsträger, dürfen jedoch keine Messe feiern. Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht ist die erste öffentliche Bekanntgabe der Diskussionsergebnisse innerhalb der Kommission.
Wie geht Papst Leo XIV. mit dem Ergebnis um?
Die Studien-Kommission unter Leitung des italienischen Kardinals Giuseppe Petrocchi war von Franziskus im Jahr 2020 eingesetzt worden, veröffentlichte damals aber kein Ergebnis. Im Zuge der Weltsynode von 2023 und 2024 wurde sie dann damit beauftragt, das heikle Thema außerhalb der Plenardebatten der Synode zu einer Klärung zu bringen. Offen ist, wie Papst Leo XIV. mit dem Ergebnis der Kommission umgeht.
Papst Johannes Paul II. untersagte 1994 Frauen die Priesterweihe, äußerte sich jedoch nicht ausdrücklich zur Frage der Frauendiakone. Befürworter verweisen auf Hinweise, dass Frauen in den frühen Jahrhunderten der Kirche als Diakoninnen tätig waren. Eine Frau namens Phoebe wird in einem der Briefe des Apostels Paulus als Diakonin erwähnt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.