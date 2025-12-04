Fast jeder zweite Österreicher hilft ehrenamtlich

„Keine billige, sparsame Alternative“

Die Altersgruppe, die sich vergleichsweise am wenigsten unbezahlt engagiert, sind die unter 30-Jährigen. Am höchsten ist die Quote wiederum bei den 50- bis 59-Jährigen. Zudem spielt der Bildungsgrad eine Rolle: Vor allem Menschen, die einen Universitätsabschluss haben, engagieren sich freiwillig, Personen mit einem Lehrabschluss am wenigsten. Freiwilligenarbeit ist außerdem im ländlichen Raum stärker verbreitet als in Städten. Dabei gilt: Je kleiner die Gemeinde, desto mehr sind die Einwohnerinnen und Einwohner unbezahlt tätig.