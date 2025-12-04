Vorteilswelt
PDC bestätigt

Neuer Vertrag und neue Halle für die Darts-WM

Sport-Mix
04.12.2025 13:46
(Bild: AFP/APA/Adrian DENNIS)

Die Darts-Weltmeisterschaft bleibt langfristig in London, wechselt aber innerhalb des Alexandra Palace die Location. Der Weltverband PDC und die Arena verlängerten ihren Vertrag bis 2031, wie die PDC mitteilte.

Allerdings soll ab dem nächsten Jahr in der deutlich größeren Great Hall statt wie bisher in der West Hall gespielt werden. Nach Angaben der PDC soll sich die Gesamtkapazität dadurch auf rund 180.000 Zuschauer erhöhen und damit um rund 70.000 Plätze wachsen.

Mensur Suljovic
Mensur Suljovic(Bild: AP/Bradley Collyer)

Die diesjährige WM (11. Dezember bis 3. Jänner 2026) wird also die letzte in der erprobten West Hall sein. Diese ist seit Jahren ausverkauft. Die WM wird heuer erstmals mit 128 Teilnehmern ausgespielt, am Start ist auch der Wiener Mensur Suljovic. Vom Tisch ist – zumindest für die nächsten Jahre – ein Umzug nach Saudi-Arabien. Dort findet im Jänner erstmals das Saudi Arabia Darts Masters statt.

