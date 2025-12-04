Neuer Vertrag und neue Halle für die Darts-WM

Die diesjährige WM (11. Dezember bis 3. Jänner 2026) wird also die letzte in der erprobten West Hall sein. Diese ist seit Jahren ausverkauft. Die WM wird heuer erstmals mit 128 Teilnehmern ausgespielt, am Start ist auch der Wiener Mensur Suljovic. Vom Tisch ist – zumindest für die nächsten Jahre – ein Umzug nach Saudi-Arabien. Dort findet im Jänner erstmals das Saudi Arabia Darts Masters statt.