Weihnachtsfest

Last Minutes Tipps gegen Schnupfennasen

Gesund
04.12.2025 14:44
(Bild: lev dolgachov)

Wenn kurz vor Weihnachten die Nase läuft und der Hals kratzt, braucht es schnelle, einfache Hilfe – am besten ohne viel Aufwand. Damit man die Feiertage trotzdem genießen kann. Doch was ist zu tun?

Um rasch den Körper zu unterstützen und ein gemütliches, stressfreies Weihnachtsfest zu ermöglichen, beachten Sie folgende Tipps:
Schnelle Entlastung für Hals & Nase

  • Salzwasser gurgeln (½ TL Salz in warmem Wasser) beruhigt den Hals.
  • Dampfinhalation mit heißem Wasser und etwas Kamille oder Salz öffnet die Nasenwege.
  • Nasenspülung mit Salzlösung befeuchtet und reinigt die Schleimhäute.

Soforthilfe gegen Müdigkeit & Unwohlsein

  • Ingwer-Zitronen-Tee wirkt wärmend und wohltuend.
  • Pfefferminz- oder Eukalyptusöl auf Brust oder Schläfen (sparsam!) kann durchatmen helfen.
  • Honig im Tee (nicht bei Kindern unter 1 Jahr) beruhigt den Hals.

Damit man zu Weihnachten fit ist

  • Powernap (10-20 Min), um Energie zu sammeln.
  • Warme Kleidung und ein Schal, besonders bei Halskratzen.
  • Viel trinken: Wasser, Tee, heiße Zitrone – hält die Schleimhäute feucht.

Für die schnelle Erholung zwischendurch

  • Wenig sprechen, wenn der Hals wehtut.
  • Lauwarmes Bad oder Fußbad – wärmt und entspannt.
  • Leichte Bewegung an der frischen Luft, wenn es einem gut genug geht.
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Karin Rohrer-Schausberger
