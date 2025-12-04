Vorteilswelt
Kurzbahn-EM

Bucher, Edl und Mladenovic überstehen Vorläufe

Sport-Mix
04.12.2025 13:30
Simon Bucher
Simon Bucher(Bild: GEPA)

Der Tiroler Simon Bucher hat über 100 m Delfin klar das Kurzbahn-EM-Semifinale erreicht. Der 25-Jährige markierte am Donnerstag in Lublin in 50,16 Sek. die viertbeste Vorlaufzeit, sein Landsmann Lukas Edl kam in persönlicher Bestzeit von 50,56 als Neuntschnellster weiter. Auf der Erfolgswelle schwimmt weiter Luka Mladenovic, nach Bronze am Vorabend über 100 m Brust und vor dem abendlichen 100-m-Lagen-Finale kam er über 200 m Brust in 2:05,64 Min. als Zehnter ins Semifinale.

0 Kommentare

Der Salzburger wollte ohne zu viel Kraftaufwand aufsteigen. „Es hat dann mehr wehgetan, als ich dachte. Aber das ist wahrscheinlich dem gestrigen Tag geschuldet.“ Der erneuten Doppelbelastung sah der 21-Jährige entspannt entgegen. Waren Finale und Semifinale in den 100-m-Bewerben am Vorabend innerhalb von 20 Minuten, versprach ihm der Zeitplan zwischen Lagen-Finale und Brust-Semifinale nun eine Pause von 35 Minuten. „Das wird dann heute definitiv leichter“, meinte er.

Luka Mladenovic
Luka Mladenovic(Bild: GEPA)

Für Bucher und Edl geht es um 20.43 bzw. 20.47 Uhr um den Einzug in den Lagen-Endlauf. Zwei Tage nach dem Verpassen des Delfinsprint-Finales äußerte sich Bucher über seine Vorlaufleistung zufrieden: „Ich bin es relativ gemütlich angegangen. Wenn ich es am Nachmittag ein wenig aktiver schwimme, sollte eine Zeit unter 50 drinnen sein.“ Buchers österreichischer Rekord steht bei 49,02 Sek. Edl hatte schon über den 50er das Semifinale erreicht und rechnete sich ebenso Chancen auf die Top acht aus.

Rothbauer knapp an Semifinale vorbei, auch Kahler out
Vier weitere OSV-Aktive blieben in den Vorläufen hängen. Christopher Rothbauer verpasste über 200 m Brust in 2:06,84 Min. um einen Platz, über 100 m Rücken belegten Christian Giefing in persönlicher Bestzeit von 53,38 sowie Leon Opatril in 53,71 Sek. die Ränge 38 bzw. 39. Für Marlene Kahler reichte es über 800 m Kraul in 8:32,11 Min. zu Platz 15. Heiko Gigler bereitete sich indes aufs Lagen-Finale vor, der Kärntner schwimmt um 19.06 Uhr direkt neben Mladenovic um seine erste internationale Einzelmedaille.

Porträt von krone Sport
krone Sport
