Bucher, Edl und Mladenovic überstehen Vorläufe

Für Bucher und Edl geht es um 20.43 bzw. 20.47 Uhr um den Einzug in den Lagen-Endlauf. Zwei Tage nach dem Verpassen des Delfinsprint-Finales äußerte sich Bucher über seine Vorlaufleistung zufrieden: „Ich bin es relativ gemütlich angegangen. Wenn ich es am Nachmittag ein wenig aktiver schwimme, sollte eine Zeit unter 50 drinnen sein.“ Buchers österreichischer Rekord steht bei 49,02 Sek. Edl hatte schon über den 50er das Semifinale erreicht und rechnete sich ebenso Chancen auf die Top acht aus.