Kuh „Arielle“ nach halben Jahr Flucht eingefangen

In den wärmeren Monaten sei es für „Arielle“ kein Problem gewesen, genug Nahrung zu finden. Ein Spaziergänger machte sich Sorgen um das Tier: „Ich sehe sie beim Spazierengehen fast jeden Tag“, sagte er. „Jetzt, wo alles welk ist, wird es eng mit dem Futter.“ Die Tierschutzorganisation Gut Aiderbichl startete schließlich eine Rettungsaktion.