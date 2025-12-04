Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

F1-Rennstall am Boden

„Ein peinlicher Versuch!“ Abrechnung mit Ferrari

Formel 1
04.12.2025 14:28
Auch in Katar fuhr Ferrari nur hinterher.
Auch in Katar fuhr Ferrari nur hinterher.(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Knallharte Abrechnung mit Ferrari! Ex-Formel-1-Pilot Jean Alesi geht mit seinem ehemaligen Rennstall hart ins Gericht.

0 Kommentare

Für Ferrari neigt sich eine Saison zum Vergessen dem Ende zu. Bereits vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi am Sonntag steht fest, dass das einstige Topteam die Konstrukteurswertung lediglich auf Rang vier beenden wird. Charles Leclerc und Lewis Hamilton kommen einfach nicht in Fahrt – es brodelt bei der Scuderia.

Lewis Hamilton erlebt eine Saison zum Vergessen.
Lewis Hamilton erlebt eine Saison zum Vergessen.(Bild: EPA/ALI HAIDER)

Jetzt gibt’s auch noch heftige Kritik von Jean Alesi. „Zu sagen, dass die gesamte Entwicklung gestoppt wurde, um das Auto für das nächste Jahr vorzubereiten, scheint eine sehr schwache Ausrede zu sein“, schimpft der 61-jährige Franzose im „Corriere della Sera“. „Das Verhalten von Ferrari lässt mich an einen peinlichen Versuch denken, diesen Misserfolg zu vertuschen.“

Hier der WM-Stand in der Konstrukteurswertung:

„Ich mache mir ernsthaft Sorgen“
In Katar hatte es zuletzt die nächste herbe Enttäuschung gegeben. Während Leclerc nur Achter wurde, erwischte es Lewis Hamilton sogar noch schlimmer. Der Rekordweltmeister ging als Zwölfter leer aus. Ein Debakel für Ferrari! „Ich mache mir ernsthaft Sorgen um die Zukunft“, meint Alesi – und ist damit wohl nicht allein.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.622 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
136.065 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
123.567 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf