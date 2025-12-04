„Ein peinlicher Versuch!“ Abrechnung mit Ferrari

Knallharte Abrechnung mit Ferrari! Ex-Formel-1-Pilot Jean Alesi geht mit seinem ehemaligen Rennstall hart ins Gericht.
Für Ferrari neigt sich eine Saison zum Vergessen dem Ende zu. Bereits vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi am Sonntag steht fest, dass das einstige Topteam die Konstrukteurswertung lediglich auf Rang vier beenden wird. Charles Leclerc und Lewis Hamilton kommen einfach nicht in Fahrt – es brodelt bei der Scuderia.
Jetzt gibt’s auch noch heftige Kritik von Jean Alesi. „Zu sagen, dass die gesamte Entwicklung gestoppt wurde, um das Auto für das nächste Jahr vorzubereiten, scheint eine sehr schwache Ausrede zu sein“, schimpft der 61-jährige Franzose im „Corriere della Sera“. „Das Verhalten von Ferrari lässt mich an einen peinlichen Versuch denken, diesen Misserfolg zu vertuschen.“
Hier der WM-Stand in der Konstrukteurswertung:
„Ich mache mir ernsthaft Sorgen“
In Katar hatte es zuletzt die nächste herbe Enttäuschung gegeben. Während Leclerc nur Achter wurde, erwischte es Lewis Hamilton sogar noch schlimmer. Der Rekordweltmeister ging als Zwölfter leer aus. Ein Debakel für Ferrari! „Ich mache mir ernsthaft Sorgen um die Zukunft“, meint Alesi – und ist damit wohl nicht allein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.