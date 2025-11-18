Wien verordnet Nulllohnrunde für Politiker

Die Nulllohnrunde erspart dem Budget laut Rathaus-Berechnungen jährlich 960.000 Euro – auch für die kommenden Jahre, da sie ja nie wieder aufgeholt wird. Ludwig zeigte sich aber auch weiteren Sparmaßnahmen in der Stadtpolitik nicht abgeneigt. In Zeiten wie diesen müsse man „alles kritisch hinterfragen“. Beim Nachdenken etwa über die Abschaffung von Funktionen dürfe man aber „nichts über das Knie brechen“, da die Bevölkerung nicht ihre Stimme im politischen Prozess verlieren dürfe: „Demokratie kostet immer natürlich auch Geld“.