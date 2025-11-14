Politiker-Brieftaschen werden 2026 nicht „dicker“

Jeden Euro zweimal umdrehen

Bereits heuer hatten die Mitglieder der Landesregierung ihre Bezüge eingefroren. Auch im kommenden Jahr werden die Gehälter der Landeshauptfrau, ihrer beiden Stellvertreter sowie der Landesräte nicht erhöht. Das stand bereits seit Sommer fest. Jetzt ist klar, dass auch die 56 Abgeordneten im Landtag sowie die Bürgermeister 2026 nicht mehr bekommen werden. „Die Budgetsituation bleibt angespannt, jeder Euro muss zweimal umgedreht werden“, erklärt ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl die Nulllohnrunde. Und sein FPÖ-Amtskollege Reinhard Teufel ergänzt: „Beim Spargedanken gilt es, bei sich selbst anzusetzen und ein klares Signal zu geben.“