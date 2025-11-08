Wiener Stadtchef verdient mehr als Vizekanzler

Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) verdient aktuell 20.623 Euro und liegt damit – und auch nach der Erhöhung seines Gehalts im kommenden Jahr auf 21.304 – an dritter Stelle unter den Landeshauptleuten. Obwohl die meisten Bundesländer auf eine Valorisierung der Politikergehälter nächstes Jahr verzichten, besteht er auf eine Erhöhung. Stelzer begründete das damit, dass die Politikergehälter in Oberösterreich seit Jahren fünf Prozent unter dem österreichweit gültigen Bezügegesetz vorgesehenen Betrag liegen würden. Man mache bei der Selbstentwertung des Politikerberufes nicht mit, erklärte er bei der Präsentation des Landesbudgets.