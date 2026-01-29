Vorteilswelt
Schnee und Eis

Autounfall, Lawinengefahr und gesperrte Parks

Kärnten
29.01.2026 10:23
Die Pkw-Lenkerin konnte sich selbstständig befreien.
Die Pkw-Lenkerin konnte sich selbstständig befreien.(Bild: FF Arnoldstein)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Nach wie vor ist der Winter in Kärnten präsent. Auf der B83 kam eine Lenkerin von der Fahrbahn ab, in den Karnischen und Gailtaler Alpen herrscht Lawinengefahr, und die Stadt Villach sperrt einige Parks.

Am Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr kam eine Pkw-Lenkerin auf der B83 aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die Frau konnte sich glücklicherweise selbständig aus dem Wagen befreien. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Arnoldstein beschränkten sich daher auf das Bergen des Fahrzeugs. Die Lenkerin wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Winterlandschaft in Oberkärnten
Oberkärnten und Osttirol starteten am Donnerstagmorgen mit einer winterlichen Schneelandschaft. „Nach den Prognosen brachte das Italientief in der Nacht auf Donnerstag erneut kräftigen Schneefall, der westlich der Linie Hermagor-Spittal bis in sämtliche Täler reichte“, so David Kaufmann vom Wetterdienst Tauernwetter. 

Besonders stark betroffen ist das Lesachtal, wo mittlerweile rund ein halber Meter Schnee liegt. In Kornat im Lesachtal wurden 48 Zentimeter gemessen, in Maria Luggau beträgt die Schneehöhe 50 Zentimeter, in St. Jakob in Defereggen 39 Zentimeter, in Kötschach-Mauthen 35 Zentimeter, in Mallnitz 32 Zentimeter und in Lienz 26 Zentimeter.

„Krone“-Leser Peter Krall schcikte uns einen winterlichen Gruß aus Kötschach-Mauthen.
„Krone“-Leser Peter Krall schcikte uns einen winterlichen Gruß aus Kötschach-Mauthen.(Bild: Peter Krall)

Lawinengefahr in den Alpen
In den Karnischen Alpen, den Gailtaler Alpen und den Lienzer Dolomiten herrscht große Lawinengefahr der Stufe vier. In der Kreuzeckgruppe und den Hohen Tauern besteht erhebliche Lawinengefahr der Stufe drei. 

Historisch betrachtet erreichten mehrere Orte Rekordwerte der letzten drei Jahre. In Kötschach-Mauthen wurde am 25. Jänner mit 41 Zentimetern die höchste Schneedecke seit Jänner 2023 gemessen. In Mallnitz liegt die Schneedecke mit 32 Zentimetern auf einem Dreijahres-Höchstwert. Sollte Kornat im Laufe des Vormittags die 51-Zentimeter-Marke überschreiten, wäre dies ebenfalls ein neuer Rekord seit drei Jahren.

Villach sperrt Parks
Wegen aktueller Eisbildung und der damit verbundenen Sturzgefahr müssen einige Parks im Stadtgebiet aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt werden. Betroffen sind der Stadtpark, der Dinzl-Schlosspark in St. Martin, Dinzlpark Neu in St. Martin sowie der Elsa-Eipek-Dinzl-Park. Die Stadt bittet alle Bürger, die Sperren zu beachten, um Unfälle zu vermeiden.

„Der Schneefall lässt voraussichtlich gegen Donnerstagmittag nach. Am Wochenende wird in den Tälern Hochnebel dominieren, während auf den Bergen sonniges Winterwetter erwartet wird“, weiß Kaufmann. 

