Autounfall, Lawinengefahr und gesperrte Parks

Am Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr kam eine Pkw-Lenkerin auf der B83 aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die Frau konnte sich glücklicherweise selbständig aus dem Wagen befreien. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Arnoldstein beschränkten sich daher auf das Bergen des Fahrzeugs. Die Lenkerin wurde dem Rettungsdienst übergeben.