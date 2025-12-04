Prinz Harry crasht US-Show – und erntet Buhrufe!

Startet Prinz Harry bald eine neue Karriere als TV-Schmähbruder? Oder doch als Weihnachtsherzensbrecher? Sein Überraschungsauftritt bei US-Talker Stephen Colbert sorgte jedenfalls für gemischte Gefühle – und Buhrufe!
Was für eine Überraschung für das Publikum der „Late Show“: Während Moderator Stephen Colbert munter die „royalen“ Weihnachtsfilme, die auch in diesem Jahr wieder die US-Sender überfluten, aufzählte, crashte plötzlich Prinz Harry die Show. Das Publikum tobte.
Amerika hat „König gewählt“
Mit einem spitzbübischen Lächeln auf den Lippen erklärte er dem 61-jährigen Comedian, er wolle für die Hauptrolle des Films „Der Lebkuchen-Weihnachtsprinz rettet Weihnachten in Nebraska“ vorsprechen.
Doch was als harmloser Sketch mit Scherzen über Harrys „Beziehungen“ zu Hollywood begann, wurde schnell politisch – mit Spitze gegen US-Präsident Trump. Amerika liebe die Royals ja, erklärte Harry. Immerhin habe man hier „einen König gewählt“, erklärte er bezugnehmend auf die „No Kings“-Proteste im Oktober, wo Millionen Menschen in New York, Washington, Chicago und Los Angeles gegen Trump und seine Regierung auf die Straße gingen.
Hier können Sie sich den Überraschungs-Auftritt von Prinz Harry in der „Late Show“ von Stephen Colbert anschauen:
Trump ein König? Ein Scherz, der beim Publikum von Stephen Colbert alles andere als gut ankam. Für die böse Pointe erntete Harry daher auch laute Buhrufe, aber auch etwas Gelächter vom Publikum.
Seitenhieb auf Sender CBS
Doch der Herzog von Sussex war längst noch nicht fertig mit seiner Abrechnung. Denn auch CBS blieb nicht verschont. Für seine Filmrolle würde er alles tun, erklärte Harry: „Ich werde ein Video von mir aufnehmen, selbst zu einem Vorsprechen fliegen, einen unbegründeten Rechtsstreit mit dem Weißen Haus beilegen – all die Dinge, die ihr Leute im Fernsehen so macht.
„Hey, ich habe das nicht gemacht“, räumte Colbert ein. „Wahscheinlich wurdest du deshalb gecancelt“, konterte Harry frech. CBS hatte ja im Sommer bekannt gegeben, Colberts „Late Show“ im kommenden Jahr abzusetzen, was von Trump öffentlich gefeiert wurde. Außerdem hatte der Sender beschlossen, einen Rechtsstreit mit Trump durch eine Zahlung von 16 Millionen Dollar zu beenden.
Harry wird „offizieller Late-Show-Weihnachtsprinz“
Außerdem führte Harry auf, dass er einfach perfekt für den Prinzen in einem kitschigen Weihnachtsstreifen sei. Immerhin könne er reiten und einen Hubschrauber fliegen. Außerdem kenne er sich mit Weihnachtstraditionen bestens aus. „Pyjama anziehen und Christmas Cracker am Boxing Day“, führte Harry typisch britische Bräuche zum Fest an. „Sind das überhaupt echte Worte?“, fragte Colbert geschockt nach.
Am Ende tauchten im Hintergrund plötzlich mit Schnee bedeckte Tannen auf, während im Hintergrund das typische Bimmeln von Glocken auf Pferdeschlitten zu hören war. Und als es dann auch noch zu schneien begann, kürte Colbert Harry zum „offiziellen Late-Show-Weihnachtsprinzen“.
Gemeinsam mit Colbert nahm Prinz Harry übrigens auch einen Lippensynchronisations-Sketch auf – zu sehen hier:
Fans finden Harrys Auftritt „peinlich“!
Die Reaktionen der Fans auf Harrys schräge „Late Show“-Einlage fielen unterdessen gemischt aus. Während manche Fans das Schauspieltalent des Herzog von Sussex lobten und sich freuten, dass Harry „eindeutig den Humor seiner Mutter“ geerbt habe, hagelte es auch viel Kritik.
Der Auftritt sei einfach nur „peinlich“, so der Grundtenor. „Oh mein Gott, wie peinlich! Das ist pure Verzweiflung. Immer die gleichen peinlichen Dinge“, ätzte einer etwa.
Auch das Timing sei ungeschickt, merkte ein anderer an – immerhin musste sich Harrys Schwiegervater Thomas Markle gerade einer Not-OP unterziehen und kämpft auf der Intensivstation um sein Leben. „Denkt Harry etwa, es sei normal, einen Comedy-Sketch aufzuführen, während sein Schwiegervater auf der Intensivstation liegt, in akuter Lebensgefahr schwebt und auf eine Operation wartet? Schändliches, peinliches Verhalten“, schimpfte ein Zuschauer.
