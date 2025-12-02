Charles ließ Andrews Namen aus Register tilgen

Der ehemalige Prinz Andrew Mountbatten-Windsor wurde auf Anordnung seines Bruders König Charles III. nun offiziell auch aus den Registern der angesehensten britischen Ritterorden getilgt, womit der Prozess seiner Degradierung zum Bürgerlichen abgeschlossen ist.
Das Königshaus bestätigte, dass König Charles III. die Annullierung von Andrews Mitgliedschaft im berühmten Ritterorden des Hosenbandes (Most Noble Order of the Garter), sowie die des Royal Victorian Order verfügt hat. Die entsprechende Anordnung wurde im offiziellen Amtsblatt „London Gazette“ veröffentlicht und besiegelt das Ende der öffentlichen Rolle des ehemaligen Prinzen. Andrews Namen wurden demnach aus den entsprechenden Verzeichnissen gelöscht.
Dieser Schritt stellt den letzten Akt einer umfassenden Aberkennung von Titeln und Ehren dar, die auf die anhaltenden Enthüllungen und den Skandal um seine frühere Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein folgen. Zuvor hatte Andrew bereits seinen Militärrang, seine Schirmherrschaften, den Prinzen-Titel und den Titel des Herzogs von York abgeben müssen.
Ein Leben als Bürgerlicher
Mit der Tilgung seines Namens aus dem Ritterorden verliert Prinz Andrew nicht nur bedeutendes Prestige, sondern auch die letzten offiziellen Verbindungspunkte zur Krone, die nicht durch Geburt begründet sind. Sein Wappen wurde bereits aus der St George‘s Chapel in Windsor entfernt.
Obwohl der König Charles III. mit dieser Maßnahme die vollständige Entmachtung Andrews vollzogen hat, behält Andrew Mountbatten-Windsor formal noch den militärischen Ehrentitel eines Vizeadmirals in der Royal Navy. Es laufen jedoch weiterhin Bestrebungen der Regierung, ihm auch diesen letzten verbleibenden Titel abzuerkennen. Die jüngste Entscheidung des Palastes unterstreicht die Entschlossenheit der Monarchie, sich endgültig von der Epstein-Affäre zu distanzieren und die Reputation des Königshauses zu schützen.
Unterdessen versuchen auch Städte den Makel des Ex-Prinzen loszuwerden: Der Gemeinderat der nordirischen Stadt Carrickfergus hat gerade beschlossen, eine Straße umzubenennen, die nach ihm benannt ist. Weiter Gemeinden wollen dem Beispiel folgen.
