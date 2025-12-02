Charles ließ Andrews Namen aus Register tilgen

Obwohl der König Charles III. mit dieser Maßnahme die vollständige Entmachtung Andrews vollzogen hat, behält Andrew Mountbatten-Windsor formal noch den militärischen Ehrentitel eines Vizeadmirals in der Royal Navy. Es laufen jedoch weiterhin Bestrebungen der Regierung, ihm auch diesen letzten verbleibenden Titel abzuerkennen. Die jüngste Entscheidung des Palastes unterstreicht die Entschlossenheit der Monarchie, sich endgültig von der Epstein-Affäre zu distanzieren und die Reputation des Königshauses zu schützen.