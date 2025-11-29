Erster Advent lockt Österreicher in die Geschäfte

„Das erste Adventwochenende war ein kräftiges Lebenszeichen des österreichischen Handels und ein vielversprechender Start ins Weihnachtsgeschäft 2025“, freut sich Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. In Zahlen heißt das: „Einige Händler und Einkaufszentren verzeichneten um bis zu zehn Prozent mehr Kundenfrequenz als im Vorjahr.“ Die Black Friday- und Black-Week-Angebote dürften noch einige Extra-Käufer angelockt haben.