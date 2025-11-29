Erster Advent lockt Österreicher in die Geschäfte

Die Österreicher sind im Weihnachtsfieber: Schon am ersten Adventsamstag haben tausende „Christkindln“ dafür gesorgt, dass zu Weihnachten ausreichend Packerl unter dem Baum liegen. Die Einzelhändler freut das: Vermutlich wird das Weihnachtsgeschäft heuer etwas besser laufen als im Vorjahr.
Die Österreicher waren an dem ersten Adventwochenende vor allem auf der Jagd nach Spielzeug, Büchern, Parfüms und Elektro-Produkten. Bei den Lebensmitteln waren Schoko-Weihnachtsmänner beliebt. Unter die fleißigen „Christkindln“ mischten sich Kurzentschlossene: Auch Adventkalender gingen noch einige über die Verkaufstheke.
„Das erste Adventwochenende war ein kräftiges Lebenszeichen des österreichischen Handels und ein vielversprechender Start ins Weihnachtsgeschäft 2025“, freut sich Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. In Zahlen heißt das: „Einige Händler und Einkaufszentren verzeichneten um bis zu zehn Prozent mehr Kundenfrequenz als im Vorjahr.“ Die Black Friday- und Black-Week-Angebote dürften noch einige Extra-Käufer angelockt haben.
Österreicher kaufen Geschenke vor Ort
Die Handelsforscher der Johannes Kepler Uni Linz (JKU) gehen heuer von Weihnachtsausgaben in Höhe von 2,35 Mrd. Euro aus, im Vorjahr waren es 2,33 Mrd. Euro. Das Weihnachts-Shopping erledigen die Österreicher übrigens immer noch am liebsten persönlich. Denn nur über ein Fünftel der prognostizierten Weihnachtsausgaben kann sich der Online-Handel freuen.
Fast ein Drittel mehr Besucher
Auch in den 16 heimischen Einkaufszentren der Spar European Shopping Centers (SES) von Wien bis Vorarlberg war am ersten Adventsamstag viel los. „Wir zählen an diesem Tag rund 30 Prozent mehr Besuchende als an gewöhnlichen Samstagen“, freut sich SES-CEO Christoph Andexlinger.
Das winterliche Wetter kurbelte die Kauflust der Österreicher an – zumindest im Textil-, Sport- und Schuhhandel, zieht Andexlinger Bilanz. „Die erfreuliche Resonanz und vor allem die guten Besucherfrequenzen stimmen uns sehr zuversichtlich für die nächsten Wochen“, so der Chef der Spar-Einkaufszentren-Tochter.
