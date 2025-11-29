Das sind die Mythen zum Weihnachtsgeschäft

Lichterglanz und weihnachtliche Klänge in den Einkaufsstraßen und Shopping-Tempel verändern in den letzten beiden Monaten des Jahres unser Konsumverhalten. Die Mischung aus Tradition, Emotion und wirtschaftlicher Bedeutung macht das Weihnachtsgeschäft zum einzigartigen Phänomen. Handelsforscher der Linzer Johannes Kepler Universität haben es analysiert.



