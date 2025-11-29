Das sind die Mythen zum Weihnachtsgeschäft

Die Hälfte der Österreicher freut sich schon zu Herbstbeginn auf den Advent und denkt über passende Präsente für Familie und Freunde nach. Zeit, mit den gängigsten Mythen rund um das Christkindl auf Einkaufstour aufzuräumen.
Lichterglanz und weihnachtliche Klänge in den Einkaufsstraßen und Shopping-Tempel verändern in den letzten beiden Monaten des Jahres unser Konsumverhalten. Die Mischung aus Tradition, Emotion und wirtschaftlicher Bedeutung macht das Weihnachtsgeschäft zum einzigartigen Phänomen. Handelsforscher der Linzer Johannes Kepler Universität haben es analysiert.
