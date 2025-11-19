Papst empfing Friedenslicht: Lebkuchen gab es auch

Bedeutung für die Menschheit

Frieden und die Bemühungen darum ziehen sich wie ein roter Faden durch das Pontifikat von Leo XIV. Bereits bei seinem ersten Auftritt als Papst vor der Weltöffentlichkeit sprach er über dessen Bedeutung für die Menschheit. Bei der Übergabe erklärte Leo XIV. das oberösterreichische Friedenssymbol zu einem wichtigen Zeichen mit großer Strahlkraft. Eine besondere Bedeutung hatte der päpstliche Termin auch für den 13-jährigen Oberösterreicher: „Für mich als Ministrant war es einfach super und wohl das größte Erlebnis, das ich je gehabt habe.“