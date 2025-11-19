Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Generalaudienz

Papst empfing Friedenslicht: Lebkuchen gab es auch

Oberösterreich
19.11.2025 19:00
Von Florian (13) bekam Papst Leo XIV. bei der Generalaudienz das Friedenslicht. LH Thomas ...
Von Florian (13) bekam Papst Leo XIV. bei der Generalaudienz das Friedenslicht. LH Thomas Stelzer brachte Lebkuchen mit.(Bild: © Vatican Media)

Feierlicher Moment im Vatikan: 60.000 Pilger waren Augenzeugen, wie das Oberhaupt der katholischen Kirche aus den Händen eines Mühlviertler Schülers die Laterne übernahm. Landeshauptmann Thomas Stelzer hatte für Gottes Stellvertreter auf Erden ein ganz besonderes Geschenk mitgebracht.

0 Kommentare

Es war ein erhebender Moment und eine Mahnung, dass der Frieden in vielen Teilen unserer Welt so sehr fehlt: Vor den Augen von rund 60.000 Pilgern aus aller Welt übernahm Papst Leo XIV. im Rahmen einer Generalaudienz im Vatikan die leuchtende ORF-Friedenslichtlaterne aus den Händen des diesjährigen Friedenslichtkindes Florian Mitter (13) aus Vorderweißenbach – auch für den Buben ein Höhepunkt.

Die Delegation des ORF Oberösterreich und des Landes Oberösterreich mit ORF-Friedenslichtkind ...
Die Delegation des ORF Oberösterreich und des Landes Oberösterreich mit ORF-Friedenslichtkind Florian Mitter(Bild: © Land OÖ, Peter Mayr)

Bedeutung für die Menschheit
Frieden und die Bemühungen darum ziehen sich wie ein roter Faden durch das Pontifikat von Leo XIV. Bereits bei seinem ersten Auftritt als Papst vor der Weltöffentlichkeit sprach er über dessen Bedeutung für die Menschheit. Bei der Übergabe erklärte Leo XIV. das oberösterreichische Friedenssymbol zu einem wichtigen Zeichen mit großer Strahlkraft. Eine besondere Bedeutung hatte der päpstliche Termin auch für den 13-jährigen Oberösterreicher: „Für mich als Ministrant war es einfach super und wohl das größte Erlebnis, das ich je gehabt habe.“

„Beeindruckende Begegnung“
Für ORF-Landesdirektor Klaus Obereder war die Übergabe an Papst Leo XIV. ein weiterer Höhepunkt in der fast 40-jährigen Geschichte des internationalen Weihnachtsbrauchs aus Oberösterreich: „Es war eine beeindruckende Begegnung und ich finde, es ist großartig, so einen Botschafter auf seiner Seite zu wissen.“

Landeshauptmann Thomas Stelzer, der die Friedenslicht-Delegation begleitete, hatte ein besonderes Geschenk für den Papst im Gepäck: Leo XIV. bekam Lebkuchen von der Konditorei Lubinger in Freistadt und Bruckners Achte als Schallplatte.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
222.294 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
213.532 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
173.033 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
767 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Bei Generalaudienz
Papst empfing Friedenslicht: Lebkuchen gab es auch
Krone Plus Logo
Trauner Boxer im Ring
Mit Kraft von Ali, Tyson und Co. um ersten Titel
Krone Plus Logo
Wechsel nach Wien?
Jetzt muss Airport Linz auch um Cargo-Flüge bangen
Nestroy 2025
Zwei Nominierungen, zwei starke Geschichten
Wegen Brand
Stahlwerk der Voest stand mehrere Stunden still
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf