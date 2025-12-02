Österreich hinkt bei der Pension weit hinterher

1906 wurde in Österreich die erste Art einer Pension eingeführt. In der Folge wurde das erste Pensionsversicherungsgesetz mehrmals überarbeitet. So wie 1927, als alle unselbstständig Erwerbstätigen ins Versicherungsgesetz aufgenommen wurden. Oder 1945, als Arbeiter und unselbstständig Erwerbstätige im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz zusammengeführt wurden.