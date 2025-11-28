44 Schulbauprojekte warten noch auf ihre Umsetzung

Budget bleibt gleich wie 2025

Dass sanierungsbedürftige Schulen auf die Wartebank geschoben werden, ist für die SPÖ nicht akzeptabel. Sie drängt diesbezüglich auf mehr Tempo. Allerdings: Das Budget für Bau und Adaptierung für Pflichtschulen wurde im Voranschlag für 2026 gegenüber diesem Jahr nicht erhöht: „Die schwarzblaue Landhauskoalition kann doch selbst nicht glauben, Projekte abzuarbeiten, wenn das Landesbudget für Schulbau mit 22 Millionen Euro gleich bleibt“, kritisiert SPÖ-Bildungssprecherin Doris Margreiter. Immerhin betrage das Finanzierungsvolumen für die eingereichten Projekte bereits mehr als eine Milliarde Euro. „Schulbau könnte als Konjunkturimpuls zur Trendwende am Arbeitsmarkt beitragen“, regt Margreiter an.