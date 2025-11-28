Wenn der Ficus Benjamin ein Weihnachtsbaum wird

Und die rasende Reporterin Mitzi Himmelblau steht gleich unter Schock, denn ohne Verbindung kein TV-Auftritt. Und Busfahrer Josef Schreiner will nicht weiterfahren, ja, und dann geschieht das Wunder. Diese drei Menschen finden in dieser Nacht zusammen, backen gemeinsam Vanillekipferl, schmücken einen Ficus Benjamin mit Glitzerketten und sie helfen auch noch einem jungen Gast, der in Not geraten ist.