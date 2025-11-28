Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesundheitsplan 2030

Digitale Angebote sollen Ambulanzen entlasten

Oberösterreich
28.11.2025 16:30
Der Weg zum Arzt soll erleichtert werden.
Der Weg zum Arzt soll erleichtert werden.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

LH-Vize und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) stellte am Freitag den Gesundheitsplan 2030 vor. Darin enthalten sind unter anderem 50 neue Hausarztstellen, mehr Intensivbetten und ein Ausbau der Telemedizin.

0 Kommentare

Das Gesundheitswesen steht unter großem Druck. Die demografische Entwicklung ist einerseits erfreulich, bringt aber auch große Herausforderungen mit sich“, bringt es Peter McDonald, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, ganz offen auf den Punkt.

Monatelanger Prozess
Um unter anderem auf diese Entwicklung bestens vorbereitet zu sein, präsentierte LH-Vize und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) am gestrigen Freitag den „Regionalen Strukturplan Gesundheit 2030“. Der Plan wurde vom Land OÖ, der Österreichischen Gesundheitskasse und der Sozialversicherung nach einem monatelangen Prozess einstimmig beschlossen.

Bereits jetzt offene Kassenarztstellen
Darin wurden unter anderem bis zu 50 zusätzliche Kassenarztstellen im niedergelassenen Bereich verankert. Vor allem im Mühlviertel (13 neue Stellen) und im Innviertel (9) sollen die Mediziner noch näher zu den Patienten gebracht werden. Vier Kassenstellen wurden für Telemedizin reserviert. Doch wer soll dieses Angebot in Anspruch nehmen, wenn bereits jetzt 41 Stellen in Oberösterreich unbesetzt sind? „Das Besetzen wird sicher zum Teil eine Herausforderung werden. Wir hoffen, dass das Angebot von Ärzten angenommen wird“, sagt Ursula Krepp von der Österreichischen Gesundheitskasse.

„Digital vor ambulant vor stationär“
Generell sollen digitale Angebote künftig verstärkt vor ambulanten oder stationären Leistungen in Anspruch genommen werden. Durch den gezielten Ausbau von eHealth und Telemedizin sollen Versorgungswege und Ressourcen optimiert werden. „Digital vor ambulant vor stationär“, nennt es LH-Vize Haberlander.

Was soll laut dem Gesundheitsplan noch alles bis 2030 in Oberösterreich passieren? Es sollen 14 weitere Primärversorgungszentren errichtet werden, die Anzahl der Intensivbetten um 85 gesteigert werden, 53 ambulante Betreuungsplätze und 82 neue Tagesklinik-Plätze entstehen, die Dialyse-Plätze um 25 aufgestockt werden und sechs neue Großgeräte für die heimischen Spitäler kommen.

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Migranten, die „den inneren Frieden untergraben“, solle die Staatsbürgerschaft entzogen werden, ...
Neue Verschärfungen
Trump will Migration aus „Dritter Welt“ aussetzen
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
182.147 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
148.710 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.874 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Theater des Kindes
Wenn der Ficus Benjamin ein Weihnachtsbaum wird
Krone Plus Logo
Tolle Pisten, aber...
Letzter Schliff beim Ski-Saisonstart in OÖ
In Baum gestürzt
Sportler war nach Flug mit Gleitschirm „gefrostet“
Gesundheitsplan 2030
Digitale Angebote sollen Ambulanzen entlasten
Sanierung im Verzug
44 Schulbauprojekte warten noch auf ihre Umsetzung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf