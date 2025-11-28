Digitale Angebote sollen Ambulanzen entlasten

Bereits jetzt offene Kassenarztstellen

Darin wurden unter anderem bis zu 50 zusätzliche Kassenarztstellen im niedergelassenen Bereich verankert. Vor allem im Mühlviertel (13 neue Stellen) und im Innviertel (9) sollen die Mediziner noch näher zu den Patienten gebracht werden. Vier Kassenstellen wurden für Telemedizin reserviert. Doch wer soll dieses Angebot in Anspruch nehmen, wenn bereits jetzt 41 Stellen in Oberösterreich unbesetzt sind? „Das Besetzen wird sicher zum Teil eine Herausforderung werden. Wir hoffen, dass das Angebot von Ärzten angenommen wird“, sagt Ursula Krepp von der Österreichischen Gesundheitskasse.