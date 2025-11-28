Trinkwasser in Gmunden schon wieder verunreinigt

Nach drei Monaten Pause ruft die Stadt Gmunden wieder zum Abkochen des Trinkwassers auf. Im Stadtgebiet „Tastelberg“ wurden bei den regelmäßigen Überprüfungen der Leitungen „E. coli-Bakterien“ festgestellt. Sie können gesundheitsschädlich sein und meist Übelkeit und Durchfall verursachen.
Über viele Wochen kämpfte die Stadt Gmunden im Sommer mit verunreinigtem Trinkwasser. Nach drei Monaten Pause schlägt die Stadt nun wieder Alarm. Im Stadtgebiet „Tastelberg“ wurden „E. coli-Bakterien“ im Trinkwasser festgestellt. „Die zuständigen Stellen arbeiten derzeit intensiv an der Ursachenforschung, um die Quelle der Verunreinigung zu identifizieren und die Situation schnellstmöglich zu beheben“, heißt es dazu in einem Info-Schreiben an die Bevölkerung. Die nächste Probenentnahme findet am kommenden Montag statt.
Sieben Empfehlungen
Gleich sieben Vorsichtsmaßnahmen werden den Gmundnern empfohlen. Hier die wichtigsten Empfehlungen: Vor der Verwendung sollte das Wasser mindestens drei Minuten abgekocht werden. Für die Zubereitung von Speisen darf ausschließlich abgekochtes Wasser verwendet werden. Dies gilt auch für das Reinigen von Obst und Gemüse.
Kaffee oder Tee nur aus abgekochtem Wasser
Auch für die Zubereitung von heißen Getränken soll nur abgekochtes Wasser verwendet werden, da es in den Maschinen nicht genug erhitzt wird. Zur Körperpflege sollte die Temperatur im Boiler auf 70 bis 80 Grad Celsius erhöht werden.
Großes Versorgungsgebiet
Folgende Ortsteile und Straßenzüge sind betroffen: Am Bäckerberg, Am Moosberg, Am Sonnenhang, Am Weinberg, An der Pferdeeisenbahn, Annastraße, Aribachweg, Blumauerweg, Brunnenweg, Cumberlandpark, Cumberlandstraße, Ebenweg, Engelhofstraße, Engerbachweg, Fichtenweg, Flachbergweg, Föhrenweg, Georgstraße, Grünbergweg, Himmelreichstraße, Hofgarten, Im Gsperr , In der Klamm, In der Schörihub, Koaserbauer-Straße, Kohlbachweg, Krottenseestraße, Laudachseestraße, Leitenstraße, Lembergweg, Linzerstraße, Moosbergweg, Moosgasse, Moränenweg, Obere Krottenseestraße, Obere Schörihub, Quellenweg, Sammerleitenweg, Scharnsteinerstraße, Schiffnerstraße, Schlagenstraße, Schmideggstraße, Tastelbergweg.
Stadt stellt Trinkwasser zur Verfügung
Zur Versorgung mit Trinkwasser bietet die Stadt folgende Stellen zur Entnahme an: Hl. Brunnen, Grander Plassauerhof (Betten Reingruber), Grander Weyer, Grander Klosterplatz, Grander Franz Josef Park.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.