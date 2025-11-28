Trinkwasser in Gmunden schon wieder verunreinigt

Über viele Wochen kämpfte die Stadt Gmunden im Sommer mit verunreinigtem Trinkwasser. Nach drei Monaten Pause schlägt die Stadt nun wieder Alarm. Im Stadtgebiet „Tastelberg“ wurden „E. coli-Bakterien“ im Trinkwasser festgestellt. „Die zuständigen Stellen arbeiten derzeit intensiv an der Ursachenforschung, um die Quelle der Verunreinigung zu identifizieren und die Situation schnellstmöglich zu beheben“, heißt es dazu in einem Info-Schreiben an die Bevölkerung. Die nächste Probenentnahme findet am kommenden Montag statt.