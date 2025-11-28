Jetzt wird in Spitälern von Streik gesprochen

„Uns wäre es lieber, wenn wir in der Frist am Verhandlungstisch ein Ergebnis erzielen“, heißt es bei der Gewerkschaft vida und Vertretern der 10.000 Beschäftigten der acht Ordensspitäler in Oberösterreich. Doch am kommenden Mittwoch, 3. Dezember, wird man mit der Übergabe von erhofften 5000 Mitarbeiter-Unterschriften – vor zwei Wochen lag man bei 3000 – auch gleich die Rute ins Fenster stellen: 40 Tage Zeit, sonst drohen Streikmaßnahmen. Die Kundgebungen starten ab 12 Uhr mit einer Versammlung vorm Welser Spital, ab 13 Uhr vorm Rieder Krankenhaus und den Linzer „Brüdern“.