Haka Küche kann nach der Pleite weitermachen

Vorschlag für Sanierung angenommen

Etwas mehr als drei Monate später können die Beteiligten nun aufatmen: Am Freitag haben Gläubiger und Dienstnehmervertreter den Vorschlag zum Sanierungsplan angenommen. Wie der Gläubigerschutzverband KSV1870 mitteilt, hat man sich auf eine Quote von 33 Prozent geeinigt – also mehr, als die ursprünglich vorgesehenen 20 Prozent. Fünf Prozent sollen die Gläubiger in Form einer Barquote binnen vier Wochen erhalten, weitere 12,5 Prozent innerhalb eines Jahres und die restlichen 15,5 Prozent binnen zwei Jahren.