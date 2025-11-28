Ein Ort der süßen Versuchung wurde wiederbelebt

Bei den Umbauarbeiten tauchte ein altes Krapfenrezept mit einem Spezialmehl aus Niederösterreich auf. „Wir kontaktierten die Firma und verwenden nur noch dieses Mehl“, so der Gastronom, der sich bereits 1996 mit seinem ersten Innenstadtlokal in Wels selbstständig machte. Trotz der jahrelangen Erfahrung musste er sich für die Konditorei Rat holen: „Ein Italiener hat mir das Eismachen gezeigt, wir erzeugen es selbst. Auch der Kaffee wird von uns geröstet.“ Einen Ruhetag gibt es nicht. Das Café mit insgesamt elf Mitarbeitern hat wochentags von 8 bis 18 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr.