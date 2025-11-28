Mattsee will künftig endgültig weg vom Gas

Neue Arbeitsplätze sollen in der Gemeinde entstehen

Wirtschaftlich hat Mattsee in den vergangenen Monaten Rückschläge hinnehmen müssen. So wandert die traditionelle Werft ab, die Schuhfabrik schließt ihre Produktion. „Aber die Zentrale bleibt im Ort enthalten. Darüber sind wir natürlich froh.“ Anstelle der Werft wird ein Oldtimer-Kompetenzzentrum von Pappas entstehen. Auch andere Firmen sollen sich in dem großen Neubau ansiedeln. Das bringt dem Ort langfristig neue Kommunalsteuer ein. „Das wird mehr neue Arbeitsplätze bringen, als wir jetzt verlieren“, ist Schwarzmayr überzeugt.