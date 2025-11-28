Fahrerflucht! Alkolenker rammte Straßenlaterne

Unfall in Obertrum! Stark alkoholisiert (1,66 Promille) rammte am Donnerstagabend ein 32-Jähriger mit seinem Pkw eine Straßenlaterne und ein geparktes Auto. Danach flüchtete der Mann zu Fuß – er kam allerdings nicht weit. . .
Die Polizei stoppte den Mann in der Nähe des Unfallorts. Er leugnete der Lenker zu sein – trotz Blutspuren im Gesichts. Er gab vor, dass sein Auto gestohlen wurde. Nach einigem Hin und Her gab er doch zu, für den Unfall verantwortlich zu sein. Seinen Führerschein ist er jetzt los.
