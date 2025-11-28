Ofen in Haus eingeheizt: 89-Jährige verstorben

Tragische Szenen in Göming! Einsatzkräfte fanden am Donnerstag eine alleinstehende Frau (89) tot in ihrem Einfamilienhaus auf. In den Stunden zuvor war es zu einem kleineren Brandgeschehen gekommen, das allerdings von selbst wieder ausgegangen war.
Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die 89-jährige Bewohnerin ihren Ofen eingeheizt haben. Fremdverschulden schließt die Polizei nach derzeitigem Wissensstand aus.
