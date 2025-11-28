Vorteilswelt
Vor Klagenfurt-Match

Liefering-Trainer machte den nächsten Schritt

Salzburg
28.11.2025 11:00
Liefering-Trainer Daniel Beichler.
Liefering-Trainer Daniel Beichler.(Bild: Andreas Tröster)

Lieferings Daniel Beichler gilt als Trainertalent. Jetzt hat der Steirer auch die nötigen Lizenzen, um die besten Klubs zu trainieren. Die Gegenwart heißt aber 2. Liga, in der ein Duell mit Austria Klagenfurt bevorsteht.

0 Kommentare

Ein Schauspielkurs oder das Dirigieren einer Band sind nicht die Dinge, die man sich von einem Kurs für Fußballtrainer erwartet. Doch der ÖFB wollte in den Modulen der UEFA Pro-Lizenz – die höchste Trainerausbildung und die Voraussetzung, um in den höchsten europäischen Spielklassen als Cheftrainer tätig zu sein – neue Reize setzen. Unter den 13 Teilnehmern war neben Ex-Bullen-Stürmer Stefan Maierhofer oder Rapid-Co-Trainer Stefan Kulovits auch Liefering-Coach Daniel Beichler. „Man hat uns immer wieder aus der Komfortzone geholt“, spricht der Steirer die ungewöhnlichen Methonde an. Daneben war aber einiges zu tun, viele Arbeiten abzugeben und mindestens einmal im Monat nach Wien zu pendeln. „Es war ein brutaler Aufwand, sehr intensiv. Aber ein cooler Schritt, an der Lizenz scheitert's nicht mehr.“

Duell mit Bundesliga-Absteiger
Nach der geschafften Prüfung am Dienstag heißt die nahe Zukunft aber 2. Liga gegen Austria Klagenfurt. Die Jungbullen sind nach einer 0:4-Klatsche bei der Admira auf Wiedergutmachung aus. „Wir müssen den Fokus bei uns lassen, wollen auftreten wie gegen St. Pölten und Kapfenberg“, möchte Beichler das Gesicht von den beiden Heimsiegen sehen. Wenngleich mit den Kärntnern am Freitag der Bundesliga-Absteiger in die Red Bull Arena kommt. „Sie haben gute Spieler dabei, es wird ein hartes Spiel“, weiß der 37-Jährige.

Indes hat Austria Salzburg in dieser Runde kein Ligaspiel. Eigentlich hätten die Violetten daheim gegen Stripfing gespielt, doch die insolventen Niederösterreicher haben sich bekanntlich aus dem Spielbetrieb der 2. Liga zurückgezogen. Die Maxglaner haben stattdessen ein Testspiel gegen die LASK Amateure fixiert. Anpfiff ist Samstag um 13 Uhr in Salzburg.

ADMIRAL 2. Liga, Freitag: Liefering – Austria Klagenfurt, Hertha Wels – St. Pölten, Kapfenberger SV – Young Violets Austria Wien, Amstetten – Austria Lustenau (alle 18), FAC – Admira Wacker (20.30).

Salzburg

