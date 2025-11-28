Liefering-Trainer machte den nächsten Schritt

Ein Schauspielkurs oder das Dirigieren einer Band sind nicht die Dinge, die man sich von einem Kurs für Fußballtrainer erwartet. Doch der ÖFB wollte in den Modulen der UEFA Pro-Lizenz – die höchste Trainerausbildung und die Voraussetzung, um in den höchsten europäischen Spielklassen als Cheftrainer tätig zu sein – neue Reize setzen. Unter den 13 Teilnehmern war neben Ex-Bullen-Stürmer Stefan Maierhofer oder Rapid-Co-Trainer Stefan Kulovits auch Liefering-Coach Daniel Beichler. „Man hat uns immer wieder aus der Komfortzone geholt“, spricht der Steirer die ungewöhnlichen Methonde an. Daneben war aber einiges zu tun, viele Arbeiten abzugeben und mindestens einmal im Monat nach Wien zu pendeln. „Es war ein brutaler Aufwand, sehr intensiv. Aber ein cooler Schritt, an der Lizenz scheitert's nicht mehr.“