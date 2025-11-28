Richterin soll im Rotkreuz-Konflikt vermitteln

In den kommenden Tagen soll eine unabhängige Kommission die Vorwürfe aufklären. Den Vorsitz hat mit Gabriele Kucski-Stadlmayer eine frühere Richterin am Europäischen Gerichtshof. Zudem soll es künftig jährliche Mitarbeiter-Befragungen zu deren Zufriedenheit geben. Das Präsidium verspricht zudem eine „Reorganisation der Geschäftsführung“. Die kritisierte Tischler bleibt allerdings mit an Bord.