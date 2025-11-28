Neue Gondeln: Windfreie Fahrt auf 2220 Höhenmeter!

„Die Fahrt auf das Aineck war wirklich nicht angenehm, sondern einfach nur windig und eiskalt!“, erinnern sich Wintersportler, die dort die Pisten nutzen wollten. Doch die eiskalte Fahrt auf 2220 Höhenmeter ist ab sofort Geschichte. Denn der alte Dreier-Sessellift wurde durch eine nagelneue Kabinenbahn ersetzt. Und die „Krone“ durfte bei der Inbetriebnahme dabei sein. „Wir haben alle Genehmigungen und freuen uns darauf, dass wir am 5. Dezember den Betrieb aufnehmen können“, sagt Katschbergs Bergbahnenchef Josef Bogensperger.