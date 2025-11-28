Vorteilswelt
Eröffnung am Samstag

Neue Gondeln: Windfreie Fahrt auf 2220 Höhenmeter!

Kärnten
28.11.2025 15:00
Windgeschützt geht‘s künftig aufs Aineck.
Windgeschützt geht‘s künftig aufs Aineck.(Bild: Roland Holitzky)

Die erste Gondelbahn auf Kärntner Seite des Skigebietes Katschberg wird am Samstag feierlich eröffnet. Deshalb wird ein Sonderangebot angeboten – inklusive Verköstigung am Berg. 

„Die Fahrt auf das Aineck war wirklich nicht angenehm, sondern einfach nur windig und eiskalt!“, erinnern sich Wintersportler, die dort die Pisten nutzen wollten. Doch die eiskalte Fahrt auf 2220 Höhenmeter ist ab sofort Geschichte. Denn der alte Dreier-Sessellift wurde durch eine nagelneue Kabinenbahn ersetzt. Und die „Krone“ durfte bei der Inbetriebnahme dabei sein. „Wir haben alle Genehmigungen und freuen uns darauf, dass wir am 5. Dezember den Betrieb aufnehmen können“, sagt Katschbergs Bergbahnenchef Josef Bogensperger.

Feierliche Eröffnung mit Sonder-Bergfahrt
Die Gondelbahn wird morgen, Samstag, feierlich eröffnet. „Da kann sie zum ersten Mal um zehn Euro, aber ohne Skier, getestet werden. In diesem Betrag ist auch ein Essen im Almlokal Ainkehr nebenan miteinberechnet“, sagt Bogensperger, der auch Kärntens Bergbahnensprecher ist.

Bergbahnen-Inhaber Josef Bogensperger freut sich über die Inbetriebnahme der ersten Gondelbahn ...
Bergbahnen-Inhaber Josef Bogensperger freut sich über die Inbetriebnahme der ersten Gondelbahn auf Kärntner Seite.(Bild: Roland Holitzky)
Mittlerweile sind die modernen Gondeln automatisiert.
Mittlerweile sind die modernen Gondeln automatisiert.(Bild: Roland Holitzky)

Schneller am Berg
Besonders an den neuen Gondeln: „Die Skier werden auf der Fahrt im Inneren der Kabinen und nicht mehr außerhalb hinauf transportiert.“ Worüber sich die Wintersportler aber noch freuen dürften: Sie sind ab sofort schneller am Berg. „Statt nach acht Minuten können sie bei der Bergstation künftig schon nach fünf Minuten aussteigen.“

Bis zu 80 km/h Windgeschwindigkeit hält das neue Transportmittel aus. „In diesem Bereich gibt es oft heftige Sturmböen bis zu 100 km/h, der alte Sessellift gab deutlich früher auf“, so Bogensperger. Die Liftbahn ist übrigens die erste Kabinenbahn auf der Kärntner Seite des Skigebietes Katschberg. Das Projekt kostete einige Millionen Euro.

Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Kärnten

Folgen Sie uns auf