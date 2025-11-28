Neue Gondeln: Windfreie Fahrt auf 2220 Höhenmeter!

Die erste Gondelbahn auf Kärntner Seite des Skigebietes Katschberg wird am Samstag feierlich eröffnet. Deshalb wird ein Sonderangebot angeboten – inklusive Verköstigung am Berg.
„Die Fahrt auf das Aineck war wirklich nicht angenehm, sondern einfach nur windig und eiskalt!“, erinnern sich Wintersportler, die dort die Pisten nutzen wollten. Doch die eiskalte Fahrt auf 2220 Höhenmeter ist ab sofort Geschichte. Denn der alte Dreier-Sessellift wurde durch eine nagelneue Kabinenbahn ersetzt. Und die „Krone“ durfte bei der Inbetriebnahme dabei sein. „Wir haben alle Genehmigungen und freuen uns darauf, dass wir am 5. Dezember den Betrieb aufnehmen können“, sagt Katschbergs Bergbahnenchef Josef Bogensperger.
Feierliche Eröffnung mit Sonder-Bergfahrt
Die Gondelbahn wird morgen, Samstag, feierlich eröffnet. „Da kann sie zum ersten Mal um zehn Euro, aber ohne Skier, getestet werden. In diesem Betrag ist auch ein Essen im Almlokal Ainkehr nebenan miteinberechnet“, sagt Bogensperger, der auch Kärntens Bergbahnensprecher ist.
Schneller am Berg
Besonders an den neuen Gondeln: „Die Skier werden auf der Fahrt im Inneren der Kabinen und nicht mehr außerhalb hinauf transportiert.“ Worüber sich die Wintersportler aber noch freuen dürften: Sie sind ab sofort schneller am Berg. „Statt nach acht Minuten können sie bei der Bergstation künftig schon nach fünf Minuten aussteigen.“
Bis zu 80 km/h Windgeschwindigkeit hält das neue Transportmittel aus. „In diesem Bereich gibt es oft heftige Sturmböen bis zu 100 km/h, der alte Sessellift gab deutlich früher auf“, so Bogensperger. Die Liftbahn ist übrigens die erste Kabinenbahn auf der Kärntner Seite des Skigebietes Katschberg. Das Projekt kostete einige Millionen Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.