Gemeinsamer Verbund

Bayern schließt sich Salzburg bei Bus und Bahn an

Salzburg
28.11.2025 08:00
Bus und Bahn von Laufen (oben) bis zum Königssee sind ab 2027 im Salzburger Verkehrsverbund ...
Bus und Bahn von Laufen (oben) bis zum Königssee sind ab 2027 im Salzburger Verkehrsverbund integriert.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Das Berchtesgadener Land wird ab dem Jahr 2027 sein Bus- und Bahn-Netz mit dem Salzburger Verbund verschmelzen. Für Pendler und Vielfahrer sollen sich dadurch erhebliche Erleichterungen ergeben.

0 Kommentare

Für den „Watzmannexpress“ von Salzburg ins benachbarte Berchtesgaden braucht es aktuell noch zwei Tickets – eines für Salzburg, eines für Bayern. Heute, Freitag, kommt im bayerischen Bad Reichenhall der Kreistag zusammen. Dieser soll beschließen, dass ab 2027 sämtliche Busse und Bahnen von Laufen über Bad Reichenhall bis zum Königsee mit dem Salzburger Verkehrsverbund (SVV) zusammenwachsen. Für die Fahrt nach Berchtesgaden wird also künftig nur mehr eine Buskarte ausreichen.

Zitat Icon

Mobilität im Grenzraum funktioniert nur, wenn wir sie gemeinsam denken, planen und umsetzen. Die Verbundintegration ist dabei ein echter Meilenstein.

Stefan Schnöll (ÖVP), Verkehrslandesrat

Bild: Andreas Tröster

Einfacher ab Jänner 2027
Vor rund einem Jahr wurde vom Landkreis Berchtesgadener Land eine Studie in Auftrag gegeben, die genau diese Zusammenführung untersuchen sollte. Während es sich beim Verkehrsverbund mit dem Landkreis Traunstein seit Jahren spießt, ist man mit Salzburg weiter. Pendler, Vielfahrer und Ausflügler aus Salzburg oder Bayern können ab Jänner 2027 einfacher und grenzübergreifend öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Zitat Icon

Wir setzen so ein Zeichen und stärken so sowohl die regionale Attraktivität als auch den gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum mit Salzburg.

Bernhard Kern (CSU), Landrat Berchtesgadener Land

Bild: Andreas Tröster

Das Berchtesgadener Land mit seinen 15 Gemeinden wird künftig zu einer eigenen Region im Verbundplan, ähnlich wie etwa der Tennengau. „Unser gemeinsamer Lebens- und Wirtschaftsraum wächst so noch weiter zusammen. Die Menschen profitieren dabei unmittelbar“, so Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).

Ticketpreise noch offen
Man schaffe durch die Integration in den SVV zahlreiche Synergien, etwa bei Verkehrsplanung, Bestellungen oder Vertrieb. Zudem macht es in Zukunft die Preisgestaltung für die Fahrkarten einfacher.

Die neue bayerische Netzregion kann wie alle anderen SVV-Regionen als Ticket etwa bei Wochen- oder Monatskarten gekauft oder dazugenommen werden. Für Klimaticket-Besitzer soll es Ergänzungsfahrscheine geben. Die Preise für Karten für die Fahrt von und zum jeweiligen Nachbarn stehen noch nicht fest.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Salzburg

