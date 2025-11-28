Bayern schließt sich Salzburg bei Bus und Bahn an

Für den „Watzmannexpress“ von Salzburg ins benachbarte Berchtesgaden braucht es aktuell noch zwei Tickets – eines für Salzburg, eines für Bayern. Heute, Freitag, kommt im bayerischen Bad Reichenhall der Kreistag zusammen. Dieser soll beschließen, dass ab 2027 sämtliche Busse und Bahnen von Laufen über Bad Reichenhall bis zum Königsee mit dem Salzburger Verkehrsverbund (SVV) zusammenwachsen. Für die Fahrt nach Berchtesgaden wird also künftig nur mehr eine Buskarte ausreichen.