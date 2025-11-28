Österreichs Rekord-Olympiateilnehmer verstorben

Handwerker und Pionier

Raudaschl war bei seinem Olympia-Debüt 1960 in Rom als Ersatzmann nicht zum Einsatz gekommen, danach war er bis zu den Spielen 1996 in Atlanta ununterbrochen dabei. Zudem schmückten zwei Welt- und fünf Europameister-Titel seine erfolgreiche Karriere. Er werkte in St. Wolfgang auch als erfolgreicher Bootsbauer, Segelmacher und Mentor, prägte damit neben der nationalen auch die internationale Segelszene. Viele seiner Entwicklungen finden bis heute Anerkennung im internationalen Segelsport.