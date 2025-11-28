Vorteilswelt
Spielfreier Freitag

Für Eisbullen kommt Pause zur rechten Zeit

Salzburg
28.11.2025 11:00
Die Eisbullen können heute durchschnaufen: Spielfrei!
Die Eisbullen können heute durchschnaufen: Spielfrei!(Bild: GEPA)

Bei den Eisbullen herrschte nach der 2:5-Heimschlappe gegen Graz Tristesse. Zu gerne hätte man die Siegesserie in der Ice Hockey League von vier ungeschlagenen Partien am Stück ausgebaut. Am Ende stolperte man abermals über Eigenfehler.

„Wir haben zu viele Strafen genommen. Das ist einfach unnötig“, knurrte Cheftrainer Manny Viveiros, der seiner Crew schon die ganze Saison vorpredigt, die Strafbank zu meiden. Weil Villach (6.) in Vorarlberg unterlag, verpassten es die Salzburger zudem, mit einem Sieg wieder auf einen direkten Play-off-Platz zu klettern.

Lesen Sie auch:
Duell zweier Freunde: Salzburgs Huber (re.) mit Neo-Grazer und Ex-Bulle Stapelfeldt.
Grazer zu clever
Eisbullen-Siegesserie schon wieder gerissen
26.11.2025

Dieser ist zwar nur einen Punkt entfernt, die Kärntner haben allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto und können den Vorsprung am Freitag gegenüber spielfreien Bulls ausbauen.

Zitat Icon

Die Pause ist wichtig für uns. Aufgrund der vielen Spiele in den letzten Wochen sind wir echt müde. Die Beine sind schwer.

Manny VIVEIROS, Trainer EC Red Bull Salzburg

Bild: Andreas Tröster

Davon will sich der stockende Meister nicht beirren lassen. „Die Pause ist wichtig für uns. Aufgrund der vielen Spiele in den letzten Wochen sind wir echt müde. Die Beine sind schwer“, meinte Viveiros. Sonntag geht es zu Nachzügler Innsbruck.

Siege für Jungbullen und Meister Zell
Schon gestern schlugen die Jungbullen in der Alps Hockey League in Tirol auf. In Kitzbühel gab der Tabellenführer zwar ein 2:0 und 3:2 aus der Hand, siegte aber klar mit 6:3. Zell ging’s in Cortina ähnlich – von 2:0 auf 2:2, am Ende gewann man aber doch mit 4:2.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
