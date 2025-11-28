Für Eisbullen kommt Pause zur rechten Zeit

Davon will sich der stockende Meister nicht beirren lassen. „Die Pause ist wichtig für uns. Aufgrund der vielen Spiele in den letzten Wochen sind wir echt müde. Die Beine sind schwer“, meinte Viveiros. Sonntag geht es zu Nachzügler Innsbruck.



Siege für Jungbullen und Meister Zell

Schon gestern schlugen die Jungbullen in der Alps Hockey League in Tirol auf. In Kitzbühel gab der Tabellenführer zwar ein 2:0 und 3:2 aus der Hand, siegte aber klar mit 6:3. Zell ging’s in Cortina ähnlich – von 2:0 auf 2:2, am Ende gewann man aber doch mit 4:2.