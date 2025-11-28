Westligist St. Johann hat einen neuen Trainer

Nach dem Abgang von Johannes Schützinger musste St. Johann einen neuen Coach finden. Jetzt machten die Pongauer Nägel mit Köpfen, Bernhard Kletzl übernimmt den Cheftrainerposten. Der 41-Jährige ist in der Regionalliga West kein Unbekannter, stand von 2022 bis 2023 eine Saison für Wals-Grünau an der Seitenlinie. Zuletzt war er in Oberösterreich bei Vöcklamarkt tätig, dort wurde er erst kürzlich nach einem enttäuschenden Herbst entlassen.