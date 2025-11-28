Vorteilswelt
Alter Bekannter

Westligist St. Johann hat einen neuen Trainer

Salzburg
28.11.2025 17:08
Bernhard Kletzl übernimmt in St. Johann.
Bernhard Kletzl übernimmt in St. Johann.(Bild: Andreas Tröster)

Nach einer langen Suche hat Westligist St. Johann einen neuen Trainer gefunden. Bernhard Kletzl, der kürzlich von seinen Aufgaben bei Vöcklamarkt in Oberösterreich entbunden wurde, übernimmt den Posten bei den Pongauern. 

Nach dem Abgang von Johannes Schützinger musste St. Johann einen neuen Coach finden. Jetzt machten die Pongauer Nägel mit Köpfen, Bernhard Kletzl übernimmt den Cheftrainerposten. Der 41-Jährige ist in der Regionalliga West kein Unbekannter, stand von 2022 bis 2023 eine Saison für Wals-Grünau an der Seitenlinie. Zuletzt war er in Oberösterreich bei Vöcklamarkt tätig, dort wurde er erst kürzlich nach einem enttäuschenden Herbst entlassen.

„Ich kenne ihn schon von seiner Zeit in Grünau, er ist ein guter Typ. Die Gespräche sind positiv verlaufen und wir sind froh, dass wir jetzt einen Trainer haben“, sagte St. Johann-Boss Josef Klingler. Die Vereinbarung mit Kletzl läuft vorerst bis Sommer. 

