EU streitet um Verwendung des Russen-Schatzes

EU-Spitzen beraten zur Stunde den Vorschlag von der EU-Kommission und Berlin, Erträge aus eingefrorenem russischen Vermögen für einen 140 Milliarden Euro schweren Kredit an die Ukraine zu verwenden. In Kiew sollen damit die Militärausgaben der kommenden zwei oder drei Jahre finanziert werden. In Moskau reagiert man darauf allergisch. „Das ist Diebstahl“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, am Donnerstag. Die EU habe dafür keine rechtliche Handhabe.