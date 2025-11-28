Laut hallendes „Nein!“ zum Fraß fruchtbarer Äcker

Bodenverlust bedroht Natur und Landwirtschaft

Die Sorgen der Bevölkerung sind konkret: Lebensräume für Tiere und Pflanzen stehen für die meisten an erster Stelle, gefolgt von Überschwemmungen, fruchtbaren Äckern und starken Hitzewellen im Sommer. Über 60 Prozent der Befragten beobachten in ihrer Umgebung, dass in den letzten Jahren zu viel Fläche verbaut wurde – nur fünf Prozent glauben, dass noch mehr Fläche genutzt werden könnte.