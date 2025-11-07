Ein goldener Herbst mit Herz und Öko-Rücksicht

Waldeigentümer Markus Hoyos zu Horn beschreibt es poetisch: „Die Bäume ziehen sich zurück, sie speichern Kraft für den Winter. Auch das Wild sucht Ruhe. Wenn wir zu laut sind, stören wir ein fein abgestimmtes Orchester.“ Sein Tipp: Mit der Zeitumstellung wird es früher dunkel – ein guter Grund, Wanderungen und Spaziergänge so zu planen, dass Mensch und Tier ihre Wege nicht kreuzen müssen.