Pandemie-Gefahr: „Vielleicht schlimmer als Corona“

Besser vorbereitet als bei COVID-19

Die gute Nachricht ist: Sollte sich das Virus dennoch anpassen, ist die Welt heute besser gerüstet. „Der positive Punkt im Vergleich zu Covid ist, dass wir konkrete präventive Maßnahmen haben“, betont Rameix-Welti. Es gibt bereits Impfstoff-Kandidaten, und man weiß, wie man rasch neue Impfstoffe produzieren kann. Außerdem gibt es Medikamente, die gegen das Virus wirken können.