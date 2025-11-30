Opfer erkennt eigenes Auto: Dieb steigt aufs Gas

Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ausgangspunkt der Verfolgung war die Kreuzung der Neilreichgasse mit der Gudrunstraße, wo die Fahrzeugbesitzerin um 16.15 Uhr die Polizei alarmierte. Sie gab an, das Auto sei in Richtung Laxenburger Straße unterwegs. Bei der Siccardsburggasse wurden die Beamten fündig. Die längere Verfolgung führte in die Nachbarbezirke Wieden und Landstraße und zwischenzeitlich über den Hauptbahnhof wieder zurück nach Favoriten, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer.