Von Polizei verfolgt

Opfer erkennt eigenes Auto: Dieb steigt aufs Gas

Wien
30.11.2025 12:17
(Bild: P. Huber)

Drei Männer sind am Samstagnachmittag in einem vor wenigen Tagen als gestohlen gemeldeten Auto durch Wien-Favoriten gefahren und dabei von der Besitzerin gesehen worden. Die Frau rief die Polizei, die den Pkw entdeckte und anhalten wollte. Der Lenker raste jedoch mit über 100 km/h davon.

Er fuhr unter anderem auf den Wiedner Gürtel und auf den Gehweg im Schweizergarten. Am Landstraßer Gürtel blieb er stehen und entkam zu Fuß, nur seine Beifahrer wurden vorerst gefasst.

Verfolgungsjagd mit der Polizei
Ausgangspunkt der Verfolgung war die Kreuzung der Neilreichgasse mit der Gudrunstraße, wo die Fahrzeugbesitzerin um 16.15 Uhr die Polizei alarmierte. Sie gab an, das Auto sei in Richtung Laxenburger Straße unterwegs. Bei der Siccardsburggasse wurden die Beamten fündig. Die längere Verfolgung führte in die Nachbarbezirke Wieden und Landstraße und zwischenzeitlich über den Hauptbahnhof wieder zurück nach Favoriten, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer.

Sprung zur Seite
Der Lenker beging mehrere Verkehrsübertretungen. Am Gehweg der Parkanlage Schweizergarten gefährdete er mit überhöhter Geschwindigkeit zwei Passanten. „Diese konnten eine Kollision mit dem Fahrzeug nur durch einen Sprung zur Seite verhindern“, betonte Steirer.

Zwei Verdächtige vorläufig festgenommen
Am Landstraßer Gürtel ließ er das Auto und seine beiden Beifahrer zurück. Die beiden Verdächtigen im Alter von 35 und 41 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

